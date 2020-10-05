Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
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Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor

05.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:07
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor

SİVAS merkeze bağlı Zengi köyünde yaşayan 40 öğrenci, derslere katılabilmek için 1 kilometre yürüyerek internetin çektiği tepeye çıkıyor.

SİVAS merkeze bağlı Zengi köyünde yaşayan 40 öğrenci, derslere katılabilmek için 1 kilometre yürüyerek internetin çektiği tepeye çıkıyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Zengi köyünde 40 öğrenci bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimin canlı verilmesiyle öğrenciler, derslerini takip etmek için 1 kilometre yürüyerek köyün yakınlarındaki tepeye çıkıyor. Köyde internet çekmediği için bu yolu seçen öğrenciler, derslerini tepede takip etmeye çalışıyor.

'GÜNDE 2-3 KEZ BURAYA ÇIKIYORLAR'Köy sakinlerinden Engin Yiğit, internet olmadığı için öğrencilerin 1 kilometre yürüyüp tepeye çıktığını belirterek, "Köyümüzde iletişim sorunu yaşıyoruz. İnternet çekmiyor. Buraya bir verici dikilmesini istiyoruz. Çocuklar da derse girebilmek için 1 kilometre yol tırmanıyor. Günde bazen 2-3 kere ders programına göre buraya çıkıyorlar. Şu an havalar iyi, çıkabiliyorlar ama 1 ay sonra kış olduğu zaman bu çocuklar ne yapacak. Bu öğrencilerimizin telefonu yoktur. Tablet de lazım" dedi.'ÇOK YORULUYORUZ'7'nci sınıf öğrencisi Edanur Yiğit ise, "Köyde internet çekmiyor. Biz de her gün bu tepeye çıkmak zorundayız. Ablam canlı derslere katılabilmek için Sivas merkeze akrabalarımızın yanına gitti" dedi.'İNTERNET VE TABLET İSTİYORUZ'6'ncı sınıf öğrencisi Uğurcan Arslan da, "Bir kilometrelik yol çıkıyoruz. Ama bazen bura da çekmiyor. Biz üç kardeşiz. Aynı anda birimiz girsek birimiz giremiyoruz. Köyümüze internet istiyoruz " diye konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi İbrahim Çabuk, "Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kardeşim de LGS'ye hazırlanıyor. İkimiz aynı anda ders çalışamıyoruz" dedi.


Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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