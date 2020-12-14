Köydeki kaya düşme tehlikesi ortadan kaldırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı köyünde kaya düşmesi tehlikesinin önlenmesine yönelik hazırlanan "Afet Önleyici Tedbir Projesi" tamamlandı.

Vali Ali Çelik, Ayvalı köyüne giderek yapılan çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. AFAD Kütahya İl Müdürlüğünce hazırlanan projenin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kütahya Valiliğinin destekleriyle hayata geçirildiğini belirten Vali Çelik, "Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yerleşim alanını tehdit eden kayaları durdurmak üzere 3 metre yüksekliğinde, 370 metre uzunluğunda toprakarme gabion set ve 150 metre uzunluğunda doğal kanal seti yapıldı. Önleme projesiyle olası kaya düşmesi durumunda tehdit altında bulunan konutların uğrayacağı zarar bertaraf edildi" dedi.

Vali Çelik'e incelemeleri sırasında Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı