Köydeki 6 köpek bir gecede telef oldu

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:55

Bartın'ın Arıt köyünde, bir gecede 6 köpek telef olmuş halde bulundu. Köpeklerin zehirlendikleri iddia edildi.



Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Topal, Satı Bayram ve Mehmet Ekşi'ye ait olan 2'si yavru 6 köpek sabah evlerin önünde ölü halde bulundu. Durumu jandarmaya bildiren aileler, köpeklerinin zehirlendiğini iddia ederek, yapanların bulunmasını istedi. Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA