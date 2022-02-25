KÖYDE KARIN CEFASINI ÇEKEN ÇOCUKLAR, PALANDÖKEN'DE KEYFİNİ ÇIKARDILAR

KARAYAZI, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Karayazı ilçesine bağlı Selenli köyündeki ortaokulda eğitim gören 15 öğrenci, öğretmenleri ile ilk kez geldikleri Palandöken'de çocukluklarını yaşadı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımındaki acemi pistinde kızaklarla kayarak gönüllerince eğlenen öğrenciler, gondol liftle Palandöken'i gezip, sucuk ekmek yiyerek unutulmaz bir gün yaşadı. Selenli köyünden Baran Beydüz (14), Bizler şehri ancak hastalandığımızda görebiliyoruz. Bu gezi bizim için çok güzel oldu. Burada bir sürü şey gördük. Bizim için hep cefa olan karın ilk kez keyfini çıkardık. Bizim köyde dağ köyü ama biz bu dağı daha çok sevdik dedi.

Karayazı ilçesine 46 kilometre uzaklıktaki 330 hane, 2 bin 500 nüfuslu Selenli köyünün 150'i öğrencisinden 15'i yıllardır cefasını çektikleri karın belki de ilk kez keyfini Palandöken'de çıkardı. Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya'nın, Köy çocukları kış sporları ile tanışıyor projesi kapsamında öğretmenleri Hacer Er ve Funda Kaya ile minibüsle Erzurum Palandöken'e getirildi. Kızaklara binen çocuklar attıkları sevinç çığlıkları ile bazen tek bazen de peş peşe kayarak eğlendi. Acemi pistinde yapılan kızağın ardından hemen sağ taraftaki gondol-lifte binen öğrenciler, Palandöken'e gezerek kuş bakışı izledi. Meraklı gözlerle etrafa bakan öğrenciler, Palandöken'in zirvesinde gördükleri bir iglo ya girip, burada türküler söylediler. Tekrar gondol liftle acemi pistinin bulunduğu yere gelen öğrencilere burada sucuk ekmek ve ayran ikram edildi. Çocuklar, köylerinin Erzurum'a 168 kilometre mesafede ve dağlık bir alanda olması nedeniyle erken yola çıkmak zorunda kaldılar.

Selanik Orta Okulu Türkçe öğretmeni Hacer Er, öğrencilerle birlikte kendilerinin de güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Erzurum'a gelen çocukların derslerinde başarılı oldukları için onları bir anlamda ödüllendirmek olduğunu ifade eden Er, Öğrenciler çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Köyün dışına çok çıkan çocuklar değiller. Buraya geldiklerinde çok eğlendiler. Onlar güldükçe bizim de yüzümüz güldü diye konuştu.

Arkadaşları gibi Palandöken'i ilk kez gördüğünü söyleyen Havin Biliz (14), Biz dağların arka kısmından geliyoruz. Çok mutluyuz. Çünkü Palandöken'e ilk defa geliyoruz. Köyde hiçbir şey yapamıyoruz. Bizim oraya da çok kar yağar. Okuldan eve, evden okula. Soğuk içimize işliyor. Burada olmak müthiş bir duygu. Buraya geleceğimizi duyunca çok heyecanlıydık, sabaha kadar uyuyamadık. Buraya gelirken çok neşeliydik. Yolculuk nasıl geçti anlamadık dedi.

Şehre hastalandıklarında gelebildiklerini o zamanda hiçbiri yeri görmeden tekrar köye döndüklerini belirten Baran Beydüz (14), Bu gezi bizim için çok güzel ve unutulmaz oldu. Burada bir sürü şey gördük. Bizim için hep cefa olan karın ilk kez keyfini çıkardık. Bizim köyde dağ köyü ama biz bu dağı daha çok sevdik. Eve gidince yaşadığım gördüğüm her şeyi aileme anlatacağım diye konuştu.(DHA)