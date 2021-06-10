Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı
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Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Haberler | Güncel

Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı Tokat'ta bir vatandaş tarafından köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı

TOKAT - Tokat'ta bir vatandaş tarafından köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

Reşadiye ilçesine bağlı Güllüce köyü sakinlerinden Durmuş Şahin bahçesinde ki yavru karacayı fark etti. Şahin, bir süre beklemesine rağmen annesinin gelmemesi üzerine karacayı alarak orman işletme şefliği yetkilerine teslim etti. Veteriner kontrolünden geçirilen yavru karaca korumaya alındı. Orman işletme şefliği çalışanlarının ilgi odağı olan sevimli hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz'da koruma altına alınan yavru karacayla ilgili yetkililerden bilgi alarak elleri ile besledi.

Reşadiye Orman İşletme Şefi Erencan Tekcan, doğa da bulunan yavru hayvanların annesinin yakınlarında olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Tekcan, "Güllüce Köyü'nde bulunan karaca yavrusu şefliğimize getirip koruma altına almış bulunmaktayız. Bu gibi durumlarda aslında yavrumuzu bulduğumuz yerde bırakmak gerekir. Annesi elbette yakınlardadır. Kokusundan bulacaktır. Fakat bu yavrumuz bir vatandaşımızın bahçesine sığınmış bir vaziyette, perişan halde bulundu. Akabinde ekiplerimiz karaca yavrusunu şefliğe getirdi" dedi.

Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı
Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı
Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı
Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek

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