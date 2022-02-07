Köyceğiz, Dijital Göçebe Destinasyonu haline geliyor - Haberler
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Köyceğiz, Dijital Göçebe Destinasyonu haline geliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz, Dijital Göçebe Destinasyonu haline geliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde turizmin 12 aya yayılması için proje gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde turizmin 12 aya yayılması için proje gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'a, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Köyceğiz, Ortaca, Dalaman bölgesinde alternatif bir turizm kaynağı oluşturularak turizmi 12 aya yayabilecek projeyle (Dijital Nomads) Dijital Göçebe Destinasyonu haline getirme konusu görüşüldü.

Kaymakam Maslak, projeye yakın ilgi göstererek, katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Müdür Bingöl, Kaymakam Maslak'ın verdiği güzel fikirler ve destek için teşekkür etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Köyceğiz, Turizm, Bingöl, Muğla, Yerel, Haber

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