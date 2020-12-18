Köyceğiz'de tarihi eser operasyonu
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Köyceğiz'de tarihi eser operasyonu

18.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:13
Köyceğiz'de tarihi eser operasyonu

Muğla İl ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köyceğiz'de gerçekleştirilen operasyonda 38 parça farklı madenlerden imal edilmiş ve farklı dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi.

Muğla İl ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köyceğiz'de gerçekleştirilen operasyonda 38 parça farklı madenlerden imal edilmiş ve farklı dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Toparlar Mahallesi'nde ikamet eden H.Y.K. isimli şahsın elinde tarihi eser olduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi alındı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; evin içerisinde değişik bölgelerde saklanmış 38 parça farklı madenlerden imal edilmiş ve farklı dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.Y.K. isimli şahıs gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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