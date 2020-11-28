Köyceğiz'de kumar oynarken yakalanan 27 kişiye para cezası

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki 2 eve düzenlenen baskında, kumar oynarken yakalanan 27 kişiye toplam 119 bin 610 lira cezai işlem uygulandı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki 2 eve düzenlenen baskında, kumar oynarken yakalanan 27 kişiye toplam 119 bin 610 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri iki evde kumar oynandığını tespit etti. Belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 27 kişiye kumar oynamaktan 33 bin 750 ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 85 bin 860 lira olmak üzere toplam 119 bin 610 lira para cezası kesti.Evlerde yapılan aramada ise çok sayıda iskambil kağıdı, adisyon, çek defteri ve 34 fişek ele geçirilirdi. Ev sahipleri M.S. ve A.G. hakkında ayrıca kumar oynanması için yer sağlama adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ