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Köyceğiz Belediye Başkanı Ceylan'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz Belediye Başkanı Ceylan'ın acı günü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın kayınvalidesi Fatma Coşgun vefat etti.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın kayınvalidesi Fatma Coşgun vefat etti. Coşgun düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde ikamet eden Cemal Coşgun'un eşi Fatma Coşgun (85) hastanede hayatını kaybetti. 8 çocuk annesi, aynı zamanda Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın da kayınvalidesi olan Fatma Coşgun için Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Coşun'un cenazesi ikindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Köyceğiz Belediye Başkanı Ceylan'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kamil Ceylan, Köyceğiz, Cenaze, Muğla, Yerel, Haberler

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