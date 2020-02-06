Köy yatırımları istişare edildi
Haberler » Güncel » Köy yatırımları istişare edildi - Haber

Köy yatırımları istişare edildi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, il genel meclis üyeleri ile köylerde yapılan yatırımlar hakkında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

06.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:14
Köy yatırımları istişare edildi

'ın Kaymakamı Saadettin Doğan, il genel meclis üyeleri ile köylerde yapılan yatırımlar hakkında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Makam odasında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Erdoğan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Kavak, İrfan Torunoğlu ve Sırrı Köse katıldı.


2020 yılında yapılacak yatırımların konuşulduğu istişare ve değerlendirme toplantısında birçok konu masaya yatırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler