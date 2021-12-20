Köy ve Mahalle Muhtarlarına Sertifika verildi

ANKARA (Habermetre) - Köy ve Mahalle Muhtarlarına Sertifika verildiİçişleri Bakanlığı tarafından "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da hatıra ormanı oluşturuldu. Ankara İli Çubuk İlçesi Yıldırım Evci Mahallesinde oluşturulan hatıra ormanlarına, ait sertifikalar İlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR'ın tarafından muhtarlarımıza verildi. İlçe Kaymakamı Yunus Emre AKPINAR "Muhtarlar günü dolasıyı ile İçişleri Bakanlığımızın oluşturduğu bir ormanda artık her muhtarımızın bir fidanı var, ormanlar doğaya verdiğimiz önemin en güzel örneği olup gelecek nesillere bırakacağımız en doğal mirasımız ve geleceğe nefesimizdir" dedi. Tören sertifikaların dağıtımı ve hatıra fotoğraf çekilmesi ile sona erdi

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