Köy okullarında yüz yüze eğitime hazırlık heyecanı yaşanıyor
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Köy okullarında yüz yüze eğitime hazırlık heyecanı yaşanıyor

10.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:17

Milli Eğitim Bakanlığının köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurmasının ardından, Ardahan'da öğretmen ve öğrenciler buluşacakları günün heyecanını yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurmasının ardından, Ardahan'da öğretmen ve öğrenciler buluşacakları günün heyecanını yaşıyor.

Yurt genelinde köy ve benzeri seyrek nüfuslu ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olması dolayısıyla Ardahan'daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu ve Sulakyurt 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu'nda da hazırlıklar yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyulacak şekilde verilecek eğitime yönelik hazırlıkların tamamlandığı okullardaki okul idarecileri ve öğretmenlerin yanı sıra bazı veliler ile öğrenciler de gelip hazırlıklara destek oldu. Hazırlıklar kapsamında okullar tamamen temizlenip dezenfekte edilirken katlara dezenfektanlar yerleştirildi.

Sınıflardaki sıraların aralığının yeniden düzenlendiği hazırlıklar çerçevesinde, sosyal mesafeye dikkati çeken uyarı yazıları sınıf ve koridorlara asıldı.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Gürsoy Marancı, AA muhabirine, 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitimin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Marancı, yüz yüze verilecek eğitim öğretim öncesi severek hazırlıkları sürdürdüklerini anlattı.

"İnanın çok heyecanlıyız"

Tüm eğitim kadrosu olarak 15 Şubat'ı dört gözle beklediklerini belirten Marancı, şunları kaydetti:

"İnanın çok heyecanlıyız. Öğretmen kadrosu olarak tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Sabırsızlıkla öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz. Salgından dolayı gerekli kurallara uyulacak şekilde ders başı yapacağız. Okullarımız, temizliğinden tutun düzenine kadar yeni dönem için hazırlandı. Öğrencilerimizi çok özledik. Artık onlarla buluşmak istiyoruz."

Sulakyurt 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu sınıf öğretmeni Büşra Gürbüz de salgın sürecinin kendilerini ve çocukları çok zorladığına dikkati çekerek, "Bu süreci gayet güzel şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Öğretmen ve öğrenciler ile şen bir şekilde 15 Şubat'ı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık yüz yüze eğitimin başlamasını istiyoruz"

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Göknur Güneş ise evde çok sıkıldıklarını anlatarak, "Artık yüz yüze eğitimin başlamasını istiyoruz. Bu nedenle 15 Şubat'a sevinçle başlayacağız." dedi.

Aynı okulda hizmetli olarak çalışan Cevahir Ocak da çocuklarla okulun şenlenmesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Köy okullarında yüz yüze eğitime hazırlık heyecanı yaşanıyor
Köy okullarında yüz yüze eğitime hazırlık heyecanı yaşanıyor
Köy okullarında yüz yüze eğitime hazırlık heyecanı yaşanıyor
Köy okullarında yüz yüze eğitime hazırlık heyecanı yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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