Köy okulları kapanacak mı? Köy okulları ne zaman kapanacak?

Koronavirüs günlük vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle kısıtlamalar yeniden başlayacak. Köy okulları kapanacak mı? Köy okulları ne zaman kapanacak?

Koronavirüs günlük vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle kısıtlamalar yeniden başlayacak. Köy okulları kapanacak mı? Köy okulları ne zaman kapanacak?

KÖY OKULLARI KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, '81 ilde yeniden uzaktan eğitime geçilmesi ihtimali var mı?' sorusuna verdiği yanıtta önümüzdeki haftaya işaret etti.

Bakan Ziya Selçuk, şunları söyledi:

* 2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor.

* 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu.

* İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar.

* Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor.

* Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.

"RAMAZAN BOYUNCA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

* Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz.

* Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı. Israrla açık kalması noktasında duruş sergiledik.

* Sonuç olarak biz Ramazan boyunca bazı izleme ve değerlendirme çalışmaları yapacağız, bunun sonucunda da restoran ve kafelerin durumunda değişiklik olacağı için okulların tek başına nasıl bir etki oluşturacağına dair bir fikrimiz olacak.

* 9 ilimizde şu an okulların açık olması, 2 ilimizde ilkokulların kapalı olması. Ramazan sürecinde bir azalmaya işaret ettiğinde daha fazla açılma noktasında bir karar alınabilir. Öncelikle seyretilmiş olarak bütün sınıf seviyelerin açılması, ondan sonra daha fazla açılması.