Köy muhtarlarından kazalara sebep olan beton yola tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köy muhtarlarından kazalara sebep olan beton yola tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Köy muhtarlarından kazalara sebep olan beton yola tepki

Kastamonu'nun Araç ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan beton yolun dar olduğunu söyleyerek kazalara sebebiyet verdiğini iddia eden muhtarlar, çalışmalara tepki gösterdi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan beton yolun dar olduğunu söyleyerek kazalara sebebiyet verdiğini iddia eden muhtarlar, çalışmalara tepki gösterdi.

Kastamonu'da İl Özel İdaresince son yıllarda özellikle köy yollarında beton yol uygulamasına başlandı. Uzun ömürlü olacağı gerekçesiyle yapılan beton yolların mevcut yol seviyesinden ortalama 20 ila 50 santimetre arasında yükseltilerek yapılıyor. Yollar, iki taşıtın yan yana geçmesi mümkün olamayacak şekilde beton dökülerek yapıldı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Araç ilçesine bağlı Yukarıçobanözü köyünde bir vatandaşın beton yol nedeniyle oluşan şarampolde traktörünü devirdi. Devrilen traktörde maddi hasar oluşurken kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Köy muhtarları, geri dönüşü olamayacak büyüklükte yatırımların inşa edildiğini fakat vatandaşlardan gelen taleplerin dinlemediğini iddia etti. Muhtarlar ve vatandaşlar, yetkililere seslenerek iki taşıtın yan yana geçemeyeceği yolun biraz daha geniş yapılmasını talep etti.

Köy Muhtarı Necdet Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yolların kenarlarının doldurulması için birkaç defa dilekçe verdim ve sözle söylemimize rağmen doldurulmadığından sonuç bu. Yetkililerden bir an önce beton yolların kenarlarının doldurulmasını istiyoruz" dedi.

Yolların biraz daha geniş yapılması ve beton yolların kenarının doldurulması gerektiğini belirten köylüler ise, çalışmalar aynı şekilde devam ederse ve köylülerin talepleri dikkate alınmazsa can ve mal kaybıyla geri gelemeyecek sonuçlar doğabileceğini kaydettiler. - KASTAMONU

Köy muhtarlarından kazalara sebep olan beton yola tepki
Köy muhtarlarından kazalara sebep olan beton yola tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Ahmet Kural Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Köy muhtarlarından kazalara sebep olan beton yola tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:15:30. #1.15#
title