Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir muhtar silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir muhtar silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana geldi.

Köy sakini Cemal Y., iddiaya göre kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı.

Çalışanların, Köy Muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesinin ardından kesim yapılan alana gelen Köy Muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ın omzuna ateş etti. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cemal Y. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti

Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti

Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title