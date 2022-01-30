Köy muhtarı sanatını konuşturdu 'kardan dede' yaptı - Haberler
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Köy muhtarı sanatını konuşturdu 'kardan dede' yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köy muhtarı sanatını konuşturdu 'kardan dede' yaptı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir muhtar yağan karı sanata dönüştürdü, 'kardan dede' yaptı.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir muhtar yağan karı sanata dönüştürdü, 'kardan dede' yaptı. Kardan dedeyi gören vatandaşlar ise yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Karakoçan'ın Çayırgülü köyü muhtarı Hüseyin Güzel, etkili olan kar yağışını fırsata çevirdi. Kardan adam yapmak yerine farklı tasarımlar sergileyen Güzel, yüz hatları oldukça belirgin olan jest ve mimik eklediği yaşlı bir insanı andıran kardan dede yaptı. Köy meydanında bir banka oturmuş şekilde tasarım yapan muhtar Güzel'in yaptığı çalışma vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Kardan dedenin yapımına yaklaşık 4-5 saatini ayırdığını ifade eden Hüseyin Güzel, "Kardan adam yapmak istedim ama sonra fikir değiştirerek farklı bir tasarım yaptım. Kardan dede yaparak köylülerime sürpriz yaptım. Banka oturmuş bir şekilde tasarladım ki vatandaşlar gelip fotoğraf çektirsin ve güzel bir anı olsun. Vatandaşlarımız kardan dedeyi çok sevdi" dedi. - ELAZIĞ

Köy muhtarı sanatını konuşturdu 'kardan dede' yaptı

Köy muhtarı sanatını konuşturdu 'kardan dede' yaptı

Köy muhtarı sanatını konuşturdu 'kardan dede' yaptı

Köy muhtarı sanatını konuşturdu 'kardan dede' yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hüseyin Güzel, Karakoçan, Elazığ, kar, Yerel, Haber

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