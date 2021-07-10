Köy evini sanat merkezine dönüştürdü
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Köy evini sanat merkezine dönüştürdü

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Kültür Sanat

Köy evini sanat merkezine dönüştürdü Burası sanat merkezi değil, köy evi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Orhan Özçalık, üniversitede öğrendiği heykeltıraşlıkla evini adeta bir sanat merkezine dönüştürdü.

Köy evini sanat merkezine dönüştürdü

Burası sanat merkezi değil, köy evi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Orhan Özçalık, üniversitede öğrendiği heykeltıraşlıkla evini adeta bir sanat merkezine dönüştürdü. Gözlerden uzak bir köy evinde yalnız yaşayan Özçalık, yalnızlığını çekiç sesleri ile bozuyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Servetiyekarşı Köyü'ndeki evinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Orhan Özçalık, üniversitede öğrendiği heykeltıraşlık sanatını yıllardır sürdürüyor. Bir arkadaşı aracılığı ile heykelle tanışan ve bunu hobi olarak devam ettiren Orhan Özçalık, vazgeçilmez bir tutkusu haline gelen heykeltıraşlığı 31 yıldır sürdürüyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki evine dönen Özçalık, kendi imkanları ile yaptığı köy evini de sanat merkezine dönüştürdü. 60 yıldır yalnız yaşayan Özçalık, yalnızlığını mermer ve çekiç sesleri ile bozuyor. Hem heykel yapan hem de hayatını idame ettiren Özçalık, kendi sebze ve meyvesini de kendisi üretiyor. Özçalık'ın geçim kaynağı da olan heykeller, evinin her köşesini süslüyor.

"1990'lı yıllardan itibaren heykel yapmaya başladım"

Hacettepe Üniversite'nde felsefe okuduğu sırada heykelle tanıştığını söyleyen heykeltıraş Orhan Özçalık, "Öğrencilik amacıyla Hacettepe üniversitesine gittim. O dönemde kız arkadaşım heykel bölümündeydi. Ona yardım ederken heykelle tanıştım. Yaklaşık 20 yaşlarımdaydım. Hem felsefe hem heykelin birbirini desteklediğini gördüm. Daha sonra 1990'lı yıllardan itibaren heykel yapmaya başladım. 2000 yılında Kocaeli'ne döndüm ve köy evimi yaptım. Şimdi sanat organizasyonları yapıyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinden sanatçılar zaman zaman evde konaklıyor" dedi.

"Sanatçılar arasında duygusal olarak bir etkileşim oluyor"

Heykel yapma aşamasını anlatan Özçalık, "Teknik olarak önce kille başlıyorum, taslak oluşturuyorum. Daha sonra onu seçtiğim malzeme ile gerçekleştiriyorum. Türkiye'de teknik olarak ilham aldığım kimse yok ama düşüncelerine, yaptığı kavramsal çalışmalara saygı duyduğum çok ünlü heykeltıraş var çok az insan bilir rahmetli oldu İlhan Koman. İlhan Koman dünya çapında önemli bir heykeltıraştır. Ondan sonra Mehmet Aksoy var. Tabi ki sanatçılar arasında duygusal olarak bir etkileşim oluyor" diye konuştu.

"Mermer heykeller 3 ay içerisinde bitiyor"

Heykeli yapma süresinin değişiklik gösterdiğini söyleyen Özçalık, "Bazı fikirler vardır, bunlar birkaç gün içerisinde gerçekleşir. Bazı fikirlerde yıllar alabilir. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ama genelde motivasyonum, çalışma şartlarım ve hava şartları iyi olursa mermer heykeller 3 ay içerisinde bitiyor. Ama ahşaplar 1 hafta 15 gün gibi daha kısa sürede bitiyor. Ben sürekli dağınık çalışıyorum, önce mermer çalışıyorum daha sonra ahşap çalışıyorum, biraz bahçede uğraşıyorum, ormanda yürüyorum. Günün 2 saatini taşın başında geçirebilirsem kendimi şanslı hissederim" şeklinde konuştu.

Köy evini sanat merkezine dönüştürdü
Köy evini sanat merkezine dönüştürdü
Köy evini sanat merkezine dönüştürdü
Köy evini sanat merkezine dönüştürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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