Köy çocuklarını müzik enstrümanlarıyla tanıştırıyor

16.10.2019 12:23

Ağrı'nın Tutak ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Mehmet Günay Eser, köy köy gezerek öğrencilere müzik enstrümanlarını tanıtıyor.

Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesinde görev yapan Mersinli müzik öğretmeni Eser, köy çocuklarını müzikle buluşturmak için ders saatinin olmadığı zamanlarda yanına aldığı enstrümanlarla yola koyuluyor.

Otomobiliyle zorlu köy yollarını aşarak çocuklarla buluşan Eser, okullardaki çocuklara hem müzik enstrümanlarını tanıtıyor hem de türküler söyleyerek güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

Genç öğretmen Eser, ut, sipsi, mandolin ve kaval gibi enstrümanları çocuklara göstererek asırlık müzik aletlerini tanımalarını sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de Tutak ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sincan köyünde öğrencilerle bir araya gelen Eser'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, genç öğretmenin öğrencilerle yaptığı çalışmayı izledi.

6 yılda 94 köy gezdi

Müzik öğretmeni Mehmet Günay Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da öğretmenlerin fedakarca çalıştığını söyledi.

Anadolu müziğinin köylerden çıktığını ifade eden Eser, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarımla köy okullarına giderek çeşitli projeler üretiyorum. Köylere giderek çocuklarımıza çalgıları ve geleneksel müziğimizi anlatıyorum. Bağlamaya ilk kez dokunuyorlar ve ilk kez sesini duyuyorlar. Bu projeyi 6 yıldır sürdürüyorum. Burası 94. köyüm oldu. İlk olarak Anadolu geleneksel müziğimin çalgılarını anlatıyorum. Anadolu müziğiyle ilgili köylere bir borcumuzun olduğunu düşünüyorum. Aslında bu borcumuzu ödemek için köylere gidiyorum. Bu müziği oluşturan ve kaynağının oluştuğu yerler köylerdir."

Eser, köy çocuklarının gözlerindeki ışığı gördükçe daha çok mutlu olduğunu belirterek, ömrü yettiğince köy köy gezip çocukların yanında olacağını dile getirdi.

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olduğunu anlatan Eser, "Mersinliyim, orada doğup büyüdüm. Bilerek ve isteyerek Ağrı'ya geldim. Tercihlerde bana daha batıdaki iller de geliyordu. Ben şartların en zor olduğu ve bana gerçekten ihtiyacı olan bu güzel çocuklarımız için Doğu Anadolu Bölgesi ve ülkenin en doğusunu tercih ettim." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin de Eser'in ilçedeki fedakar öğretmenlerden biri olduğunu aktardı.

Eser'in köy köy dolaşarak çocuklarla buluştuğunu anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

"Sadece öğrencilere değil köylülere de bu müzik enstrümanlarını tanıtıyor. Öğrenciler ve köylüler bu enstrümanların çoğunu ömürlerinde ilk defa görüyor. Öğretmenimiz hem enstrümanları tanıtıyor hem de müziğe yeteneği olan öğrencileri tespit ediyor. Belki de öğrencilerimizden birisi bu enstrümanları çalmayı öğrenecek. Biz de öğretmenimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA