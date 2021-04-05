Köy Camii ramazana hazır

Yozgat'ın Salmanfakılı köyü camii köy halkı tarafından boyanıp temizlenerek Ramazan ayına hazırlandı.

Yozgat'ın Salmanfakılı köyü camii köy halkı tarafından boyanıp temizlenerek Ramazan ayına hazırlandı.

Köy muhtarı Fatih Aslan köy camiinin gerekli olan tadilat ve temizlik işlerinin yapıldığını söyledi.

Aslan yaptığı açıklamada "Bu sene 13 Nisan'da başlayacak olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesi köy camimizde tadilat ve temizlik seferberliği başlattık. İbadethaneler halkın ortak değerleridir. Camimizin çevre ve içerisindeki tadilatları yaptık. olduğunu işlerini camimizde bulunan halıları yıkama makineleri ile temizlerken, cam ve kapıları da silerek hijyenik hale getirdik. İç mekanlar özenle tertemiz hale getirerek boyadık. cami ve mescit etrafındaki ortak kullanım alanları da dezenfekte edilerek temizledik. Rahmet ve bereket ayına çok az kaldı. köyümüzün, ülkemizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan'ını şimdiden kutluyor; bu rahmet ikliminin hayırlara ve esenliğe vesile olmasını diliyorum unutmayalım ki camilerimiz cemaatiyle güzeldir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı