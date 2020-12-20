Kovid tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kovid tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

20.12.2020 20:06 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:13
Kovid tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören polis memuru Hasan Yeşilkaya (37) hayatını kaybetti.

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören polis memuru Hasan Yeşilkaya (37) hayatını kaybetti. 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Hasan Yeşilkaya geçtiğimiz ay yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Yeşilkaya, Aralık ayının başında Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dün akşam durumu ağırlaşan Hasan Yeşilkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 15 yıllık polis memuru olan Hasan Yeşilkaya, Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık mahallesinde toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Cansu Dere Merve Dizdar Ayşegül Yıldız
Spor Samatta Ryan Babel Erol Bulut Pierre Webo Mbaye Diagne
Tüm Haberler Kız Kaza İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 20:18:52. #1.15#
title