Kovid-19 vaka sayıları düşen Gölcük'te Kaymakam Karabulut'tan vatandaşlara teşekkür
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Kovid-19 vaka sayıları düşen Gölcük'te Kaymakam Karabulut'tan vatandaşlara teşekkür

Kovid-19 vaka sayıları düşen Gölcük'te Kaymakam Karabulut'tan vatandaşlara teşekkür
Anadolu Ajansı / Serkan Gök - Haberler | Güncel

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğünü belirterek, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğünü belirterek, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Karabulut, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca 1-7 Haziran tarihlerinde yayınlanan Kovid-19 verilerinde Gölcük'te 100 bin kişide 28 vaka tespit edildiğini anımsattı.

İlçe genelinde vaka sayılarında azalış gerçekleştiğini belirten Karabulut, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlere göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı tüm vatandaşlarımıza,esnafımıza, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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