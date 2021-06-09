Kovid-19 vaka sayıları düşen Gölcük'te Kaymakam Karabulut'tan vatandaşlara teşekkür
Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğünü belirterek, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğünü belirterek, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Karabulut, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca 1-7 Haziran tarihlerinde yayınlanan Kovid-19 verilerinde Gölcük'te 100 bin kişide 28 vaka tespit edildiğini anımsattı.
İlçe genelinde vaka sayılarında azalış gerçekleştiğini belirten Karabulut, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlere göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı tüm vatandaşlarımıza,esnafımıza, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök