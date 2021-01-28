Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna ABD'de ilk kez Güney Carolina'da rastlandı
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Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna ABD'de ilk kez Güney Carolina'da rastlandı

28.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:34

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tipine, ABD'de ilk kez Güney Carolina'da yaşayan 2 kişide rastlandı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tipine, ABD'de ilk kez Güney Carolina'da yaşayan 2 kişide rastlandı.

Kovid-19 salgınının merkezi olan ABD'de, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun ardından virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna da rastlandığı bildirildi.

Güney Carolina Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyalete 2 kişide "B.1.351." olarak bilinen ve ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 tipine 2 kişide rastlandığı kaydedildi.

Söz konusu hastaların, Güney Afrika ile bir bağı olmadığı ve yakın dönemde uluslararası seyahat de yapmadıkları belirtildi.

Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna ABD'de ilk kez Güney Carolina'da rastlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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