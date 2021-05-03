Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkileri araştırılıyor

Üroloji ve üreme sağlığı uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, farklı ülkelerde Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerinin araştırıldığını belirterek, virüsün erkekleri daha çok etkilediği, erkeklerde daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden...

Üroloji ve üreme sağlığı uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, farklı ülkelerde Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerinin araştırıldığını belirterek, virüsün erkekleri daha çok etkilediği, erkeklerde daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

Bakırcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde, hem doğal yolla gebelik hem de kısırlık tedavilerinde koronavirüsle ilgili endişelerin, gebe kalma konusunda duraklamaya sebep olduğuna işaret ederek, konunun tedavi süresince yaşanabilecek olası enfeksiyondan ayrı, hastalığın uzun ve kısa vadede bilinmeyen etkileri olarak dile getirildiğini aktardı.

Salgın sürecinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmaların halen devam ettiğine değinen Bakırcıoğlu, uluslararası çalışma ve makalelerin sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı gruplar üzerinde çalışmalar sürüyor. Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkileri konusunda, hem çocuk sahibi olma sorunu yaşayan hem de hamile kalmayı planlayan çiftlerin endişelerini giderecek ve sorularını cevap verecek araştırmalar devam ediyor. Erkek üreme sağlığında Kovid-19 hastalığı geçiren erkekler üzerinde yapılan çalışmalardan birtakım sonuçlar elde edildi. Kovid-19 erkekleri daha çok etkiliyor ve erkeklerde enfeksiyon daha ağır seyrediyor. Testosteron hormonu nedeniyle erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor. Hastalığın ağır geçmesinde bir diğer hipotez, ACE2/TMPRSS2 reseptörlerin erkelerde kadınlara göre daha fazla oranda olması ve androjen, yani testosteron hormon yüksekliğinin buna yol açtığı. Ayrıca ileri yaş erkeklerde kalp, damar ve akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar ile sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıkların kadınlara göre daha yüksek oranda görülmesi de hastalığın erkeklerde daha çok ölüme yol açmasını açıklayabilen nedenler arasında. Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Wuhan Tongji Tıp Fakültesi'nde bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisinin erkek hastaların sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi."

Bakırcıoğlu, Floransa Üniversitesi Careggi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan çalışmada, durumu ağırlaşan erkekler ile bulguların düzelmeye gittiği vakaların karşılaştırıldığını, durumu ağırlaşan ve ölümle sonuçlanan vakaların testosteron değerlerinin iyileşen erkeklerden anlamlı oranda düşük olduğunun görüldüğünü anlattı.

Amerika ve Avrupa Üreme Sağlığı Dernekleri tarafından aşının, virüs ve etkilerinden korunmanın en etkili yolu olarak açıklandığının altını çizen Bakırcıoğlu, aşıların uygulanmasının, virüsten korunmak için eldeki tek silah olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, bebek sahibi olmak isteyen ve bu yönde tedavi alan çiftlere hastalıktan korunmak için önlemlere mutlaka uymaları, ateşli ve orta düzeyde ağır semptomlarla hastalığı geçirenlere en az 3 ay sonra çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamaları önerisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur