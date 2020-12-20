Kovid-19'u yenen sağlık çalışanı yaşadıklarını anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kovid-19'u yenen sağlık çalışanı yaşadıklarını anlattı

20.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:17
Kovid-19'u yenen sağlık çalışanı yaşadıklarını anlattı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli acil tıp teknisyeni Rıza Doğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaşadığı zorlukları anlattı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli acil tıp teknisyeni Rıza Doğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaşadığı zorlukları anlattı.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı aşırı baş ve eklem ağrıları sonrası yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Şikayetlerin artması üzerine eşiyle Kovid-19 testi yaptırdıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Nöbetteyken sürekli baş ağrılarım oldu, ilaç almamama rağmen baş ağrım geçmedi. Bel ağrılarım da başlayınca koronavirüsten şüphelendik. Eşimde de aynı şikayetler başlayınca birlikte test yaptırdık. Sonuçlar pozitif çıkınca karantinaya alındık. Aşırı derecede ağrılarımız oldu, hareket ettikçe sanki dayak yemiş gibi vücudumuzda ağrılarımız oldu."

Doğan, zor bir süreç yaşadıklarını ve iyileşerek görevine döndüğünü dile getirdi.

Hastalığın kendisinde ağır seyrettiğini ifade eden Doğan, "Tüm önlemlerimizi alarak, maske, eldiven, elbise ve gözlüklerimizi takarak daha dikkatli çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da maske, mesafe ve temizlik konusuna hassasiyetle uysunlar. Biz vatandaşlarımız için çalışıyoruz, onlar da bizim için bize destek olmak için kurallara dikkat etsinler. Bize yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Şevket Çoruh Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19'u yenen sağlık çalışanı yaşadıklarını anlattı | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:20:32. #1.15#
title