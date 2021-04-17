Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelere ceza uygulandı
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Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelere ceza uygulandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı.

Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı.

İlçedeki işletmelerde, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ile ilgililerin katılımıyla sağlanan denetimlerde bazı iş yerlerinde HES kodu, masalar arası mesafe ve kapasite kontrolleri yapıldı.

Bir kafe ile lokantanın Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen denetimlerde, her iki iş yerine 3'er bin lira ceza kesildi.

Denetim sırasında işletmelere tedbirlere riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Karagül, ceza kesmekten mutlu olmadıklarını belirtti.

Karagül, ceza kesilen kafenin sahibinin işletmeyi yeni açtıklarını belirtmesi üzerine, "Mesafe kuralını ihlalden ve sigara içirttiğiniz için maalesef cezai işlem yapmak zorundayız. Zira halkımızın ve sizlerin sağlığı bizim için önemli biliyorsunuz. Özelikle 65 yaş üstü insanlarımızı burada uygun olmayan ortamlarda misafir etmişsiniz. Sağlık açısında çok sakıncalı. Bir dahaki sefer dikkatli olmanızı umuyorum. İnsanların sağlığı her şeyden önemlidir." diye konuştu.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelere ceza uygulandı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelere ceza uygulandı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelere ceza uygulandı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelere ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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