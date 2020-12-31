Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması
31.12.2020 21:02 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:07
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması öncesinde Haliç Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik oluştu.
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması öncesinde Haliç Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım