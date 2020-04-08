Kovid-19 tedbirleri Karabük Valisi Fuat Gürel, 2 Nisan'da hizmete giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı laboratuvarında 250'nin üzerinde test yapıldığını bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2 Nisan'da hizmete giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı laboratuvarında 250'nin üzerinde test yapıldığını bildirdi.

Kovid-19 tanı laboratuvarı olarak yetkilendirilen Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve laboratuvar yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabük'te ilk vakanın görülmesiyle tedbirleri hızlıca almaya başladıklarını söyledi.

Kovid-19 tanı laboratuvarının geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini ve laboratuvarda bugüne kadar 250'nin üzerinde test yapıldığını belirten Gürel, Karabük'te daha önce alınan örneklerin tahlil sonucu için Ankara'ya gönderildiğini hatırlattı.

Gürel, Kovid-19 test sonuçlarının hızlı alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Halk Sağlığı Müdürlüğünde tam donanımlı laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. 40'ıncı il olarak artık testlerimizi Karabük'te yapmaya başladık. Şu ana kadar 250'nin üzerinde test yapıldı."

Vali Gürel, koronavirüsle mücadele kapsamında polis, jandarma ve sağlık ekipleri kontrol noktalarındaki çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA