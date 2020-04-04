Kovid-19 tedbirleri Türk Kızılay Antakya Şubesi'ndeki çalışmalar Vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan temizlik kiti Pazar yeri ve çarşı girişlerinde zabıta ekiplerinin uyarıları Vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi Dezenfekte çalışmaları Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleriHATAY -...

Türk Kızılay Antakya Şubesi'ndeki çalışmalar Vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan temizlik kiti Pazar yeri ve çarşı girişlerinde zabıta ekiplerinin uyarıları Vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi Dezenfekte çalışmaları Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri HATAY - Hatay'da da Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Türk Kızılay Antakya Şubesi tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temizlik kiti dağıtıldı. Hatay Hatay'da da Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Türk Kızılay Antakya Şubesi tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temizlik kiti dağıtıldı. Kırıkhan ilçesinde de belediye ekiplerince semt pazarı dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri ise pazar giriş çıkışlarında vatandaşlara maske dağıttı. Kaynak: AA