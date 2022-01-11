Kovid-19 tedavisi gören yaşlı çift bir gün arayla vefat etti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kovid-19'a yakalanan yaşlı çift, tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla yaşamını yitirdi.

İstiklal Mahallesi'nde oturan Lütfi (88) ve Esma Tunur (80) çifti, rahatsızlanmaları nedeniyle bir süre önce Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin hastanede uygulanan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Tedavi altına alınan yaşlı çiftten, önce Lütfi Tunur, bir gün sonra da eşi hayatını kaybetti.

Çiftin cenazeleri, Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri

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