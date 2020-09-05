Kovid-19 tanısı konulan 6 öğrenci sınava ayrı okulda girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 tanısı konulan 6 öğrenci sınava ayrı okulda girdi

Siirt'te yapılan bursluluk sınavına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 6 öğrenci ayrı okulda girdi.

05.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:13

Siirt'te yapılan bursluluk sınavına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 6 öğrenci ayrı okulda girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, il genelinde orta ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 49 merkezde yapıldığını söyledi.

Merkezde 4 bin 300, il genelinde 10 bin 343 öğrencinin sınava girdiğini belirten Edip, şunları kaydetti:

"Orta ve lise öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı için günler öncesinde tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bir hafta öncesine kadar tüm okullar dezenfekte edildi. Sınav günü de öğrencilerimize maske ve eldiven dağıtıldı. Mesafe kuralına göre sınava alınan temaslı öğrenciler yedek salonlara alındı. Ayrıca pozitif vakalar için bir okulumuzu pandemi okulu olarak belirledik. Kovid-19 tanısı pozitif olan 6 öğrencilerimizi İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında sağlık görevlilerince ambulanslarla alınarak sınavın yapıldığı okula getirdi. Tüm tedbirleri aldık."

Kovid-19 tanısı konulan 6 öğrenci sınava ayrı okulda girdi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Faik Öztrak Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Erol Evgin Sinan Akçıl Okan Bayülgen Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Antalya
Şu an buradasınız: Kovid-19 tanısı konulan 6 öğrenci sınava ayrı okulda girdi - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 13:27:25. #1.15#
title