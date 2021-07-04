"Kovid-19 savaşçıları" köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor
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"Kovid-19 savaşçıları" köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor

'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan mobil aşı ekibi, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra köylere kadar giderek, vatandaşların aşılarını yapıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan mobil aşı ekibi, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra köylere kadar giderek, vatandaşların aşılarını yapıyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, aşılama çalışmalarının da aksamaması için aynı fedakarlığı gösteriyor.

Devlet Hastanesi, aile sağlık merkezleri ile ilçe merkezinde kurdukları standın yanı sıra gittikleri köy ve mezralarda kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşılayan ekipler, bazen araçların gidemediği bölgelere yürüyerek ulaşıp belirlenen program doğrultusunda çalışma yürütüyor.

Şu ana kadar kentte yaklaşık 86 bin kişiyi aşılayan ekipler, gittikleri köylerde vatandaşları dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendiriyor.

Mobil aşı ekibinde görevli Dr. Sakine Birer, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının başlattığı seferberlik kapsamında aşı hizmetini, çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşların ayağına kadar götürdüklerini söyledi.

Köyleri dolaşarak 18 yaş üstü olan ve aşılanmak isteyenlerin aşısını yaptıklarını anlatan Birer, "İlçe merkezinde de çadırımız hizmet veriyor. Bu çadırla vatandaşlarımızın aşıya kolaylıkla ulaşmalarını sağlıyoruz. Mobil ekip olarak da ilçeye bağlı tüm köy ve mezralara giderek insanlara hizmet veriyoruz. Tüm 18 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılamaya davet ediyorum." dedi.

Aşılama çalışmasının yapıldığı Kolludere Köyü Muhtarı Cengiz İnan ise sağlık çalışanlarının, 80 hane ve yaklaşık 400 nüfusa sahip köylerine gelerek aşılama yaptığını belirtti.

Devletin halkına verdiği bu güzel nimeti herkesin fark etmesi gerektiğini vurgulayan İnan, "Bir vatandaş Kovid-19 aşısını yaptırmak için randevu alacak ve hastaneye gidip aşı olacak. Oysa ki sağlık ekiplerimiz 35 kilometre uzaklıktan ayağımıza gelip Kovid-19 aşısını yapmaktalar. Çok güzel bir nimet. Köylülerle bu konuyu görüştük. Hepsi çok memnun. Rabb'im sağlık çalışanlarımıza, devletimize ve hükümetimize zeval vermesin diyoruz." diye konuştu.

'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor
'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor
'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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