Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 790 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 790 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 193 milyon 733 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 156 bine, iyileşenlerin sayısı 175 milyon 921 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 216 bini, Hindistan'da 31 milyon 329 bini, Brezilya'da 19 milyon 524 bini ve Rusya'da 6 milyon 78 bini geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, salgınla mücadelenin bitmediğini, ülkede etkisini gösteren Delta varyantına karşı bir başka dönüm noktasından geçtikleri uyarısında bulundu.

ABD'de yapılan bir anket, henüz aşı olmayanların büyük çoğunluğunun aşı yaptırmayı düşünmediğini gösterdi.

Fransa'da parlamentonun Ulusal Meclis kanadı, hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasa tasarısını kabul etti.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümeti, ülkede salgına yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

Almanya'da Delta varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 84'e çıktığı bildirilirken, Eczaneler Birliğinin (DAV) sistemindeki "güvenlik açığı" nedeniyle eczanelerde dijital aşı sertifikası düzenlenmesi uygulaması durduruldu.

Pfizer-BioNTech aşısının birinci ve ikinci dozları arasındaki uzun sürenin, vücudun bağışıklık sisteminde enfeksiyonla savaşan daha fazla antikor üretilmesini sağladığı belirlendi.

Sırbistan, 24 Temmuz'dan itibaren, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke vatandaşlarının, ülkeye Kovid-19'u atlattıklarına ilişkin belgeyle girebileceğini duyurdu.

Karadağ'da, salgın durumunun kötüleşmesi üzerine gece kulüplerinin 2 Ağustos'a kadar kapatılmasına karar verildi.

Avustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.

Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, eyaletin başkenti Sydney'de süren tam kapanma ve tedbirlere rağmen Delta varyantının önlenememesi üzerine "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya ile ülkesi arasındaki karantinasız uçuşların en az 8 hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

Filipinler, Delta varyantının yayılmasını engellemek amacıyla seyahat yasağını Malezya ve Tayland'ı kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19'un kökenine dair ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Japonya'da hükümet, Kovid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını resmen onayladı.

Japonya, salgınla mücadelesine destek amacıyla Endonezya'ya 5,6 milyon dolar acil yardım vereceğini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 106'ya yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, Kovid-19'a yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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