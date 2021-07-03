Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 160 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 160 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 184 milyon 41 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 983 bine, iyileşenlerin sayısı 168 milyon 432 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 580 bini, Hindistan'da 30 milyon 544 bini, Brezilya'da 18 milyon 687 bini ve Fransa'da 5 milyon 783 bini geçti.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Endonezya'ya 4 milyon doz Moderna aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen ve klinik denemelerde üçüncü aşamada olan Covaxin'in etkinliğine ilişkin nihai sonuçlar kamuoyuna duyuruldu. Henüz hakem onayı almayan sonuçlara göre, Covaxin'in, Delta varyantına karşı yüzde 65,2 etkili olduğu bildirildi.

Brezilya'da Covaxin aşısının satın alınması anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddiaları nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde aşı karşıtları, kentteki Las Planas aşı merkezine ait çadır ile masa üzerine "Aşı öldürür", "Utanın" ve "Aşıdan kurtulun" gibi yazılar yazdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, virüsün ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Belçika'da mart ayından beri düşen vaka sayıları ilk kez artış gösterdi. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, yeni vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz haftasında yüzde 5 yükselerek 378 oldu.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, ABD'nin gönderdiği 2,5 milyon doz Moderna aşısının ülkeye ulaştığını belirtti.

Suudi Arabistan, mutasyona uğramış virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Vietnam ve Afganistan ile hava trafiğini askıya aldığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, ülkede 9 kişide Delta varyantına rastlandığını duyurdu.

Malezya hükümeti, salgın nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun, OHAL'in biteceği 1 Ağustos'tan önce yeniden açılacağını açıkladı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, salgının önünü almak için mücadele veren hükümetin uyarılarını dikkate almayan sendika üyeleri gösteri düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

'Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?' sorusuna Bilim Kurulu üyesinden yanıt: Kurallara dikkat edersek olmayacak
"Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?" sorusuna Bilim Kurulu üyesinden yanıt: Kurallara dikkat edersek olmayacak
Fransa'da aşı karşıtları Kovid-19 aşı merkezini hedef aldı
Fransa'da aşı karşıtları Kovid-19 aşı merkezini hedef aldı
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Civan Canova Ece Çeşmioğlu
Spor Erol Bulut Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 21:19:27. #1.15#

title