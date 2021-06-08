Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı miktarı 2 milyar 180 milyonu geçti.

Dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı miktarı 2 milyar 180 milyonu geçti.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 174 milyon 572 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 756 bine, iyileşenlerin sayısı 157 milyon 909 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 228 bini, Hindistan'da 29 milyon 84 bini, Brezilya'da 16 milyon 985 bini ve Fransa'da 5 milyon 713 bini geçti.

ABD'de, aşılama kampanyasının hız kesmesinin Başkan Joe Biden'ın 4 Temmuz için belirlediği yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefini zora soktuğu belirtildi.

Hindistan'da Ulusal Çocukların Haklarını Koruma Komisyonu, ülkede salgının yoğun yaşandığı 1 Nisan 2020 ile 5 Haziran 2021 arasında yaklaşık 30 bin çocuğun bakıma muhtaç hale geldiğini bildirdi.

Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandığı bildirildi.

Belçika Sağlık Bakanlığı, 16-17 yaş grubundaki gençlerin temmuz ayında aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

Bangladeş'te hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde uygulanan kapanma tedbirlerinin 16 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, haziran ayında 500 bin eğitim çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacağı bildirildi.

Nepal'de Çin'den gelen 1 milyon doz aşı ile ülke genelinde aşılama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, Wembley Stadı'nda oynanacak grup maçlarının, ülkede aşı pasaportlarının kullanılacağı ilk spor etkinliği olacağı açıklandı.

İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Sarıgül Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Ergin Ataman Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 22:13:37. #1.15#

title