Kovid-19 salgınıyla hayvan aşılarında yurt dışından tedarik yavaşladı

Kovid-19 salgını sürecinde, yurt dışında üretilen bazı kedi ve köpek aşılarının tedarik sürecinde yavaşlama olduğu, bunun sonucunda kedilerde ölüme de yol açan "panlökopeni" hastalığının arttığı belirtildi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydın, AA'ya yaptığı açıklamada, salgın döneminde daha çok kedi karma aşısında olmak üzere köpek karma aşısı ve feline leukemia aşısında sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Köpek karma aşısı ve feline leukemia aşısındaki sıkıntının daha kısa sürdüğünü bildiren Baydın, uzun süre bulunamayan kedi karma aşısının ise yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladığını kaydetti.

Tedarikteki sıkıntının temel sebebinin aşıların yurt dışından gelmesi olduğunu belirten Baydın, firmaların verdiği bilgiye göre bir diğer sebebin ise salgın sürecinde Kovid-19 aşısının üretilmesine bağlı olarak bu aşılarda üretimin kısıtlı kalması olduğunu ifade etti.

Salgın sürecinde insanların evde kalmasıyla kedi ve köpek sahiplenmede artış olduğunu anlatan Baydın, bunun da belli dönemlerde yurt dışından sipariş verilen aşıların yetersiz kalmasına sebep olarak gösterilebileceğini dile getirdi.

Baydın, şunları kaydetti:

"Ama firmalar tarafından, asıl neden olarak Kovid-19 aşılarının üretiminde daha aktif olunduğu için kedi karma aşıda daha az üretim olduğu söyleniyor. 'Bugüne kadar sıkıntı aşıldı' dersek yalan olur. Kedi, köpek sahipleri yaptıramadılar. Bunun sonucunda da, kedi karma aşısının koruyucu olarak etki ettiği panlökopeni dediğimiz, kedilerde ölümcül sonuçlar da doğuran bir hastalık var, bu hastalıkta artış gözledik, kedi kayıpları da maalesef oldu."

Aşının yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladığını ancak aşı girişinin eskisi kadar çok olmadığını aktaran Baydın, "Neredeyse 10'da biri, belki de 15'te biri düzeyinde aşı Türkiye'ye geldi. Önceden istediğimiz miktarda sipariş edebilirken, şimdi firmalar bize 'şu kadar var elimizde, şu kadar alabilirsiniz' diye adet bildiriyor." bilgisini verdi.

"Fırsatçılar piyasaya sahte aşılar sürdüler"

Baydın, bu süreçte "fırsatçıların türediğini" söyleyerek, "Piyasaya sahte aşılar sürdüler. Olmayan, firmaların elindeki aşılarmış gibi yapıp sahte seri numaralarıyla piyasaya aşı sürenler oldu. Bunlar tabii resmi firmalar değil, merdiven altı şeklinde. Bu da etkisi olmayan aşıların hayvanlara yapılmasına neden oldu." diye konuştu.