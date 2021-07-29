Kovid-19 salgınının zorlu sürecini sahneye taşıyacak 'Pandemic' dünya prömiyerine hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınının zorlu sürecini sahneye taşıyacak 'Pandemic' dünya prömiyerine hazır

Kovid-19 salgınının zorlu sürecini sahneye taşıyacak 'Pandemic' dünya prömiyerine hazır
Hürriyet - Haberler | Magazin

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapılan provaya, bale eserinde anlatıcı olarak yer alacak tiyatro ve dizi oyuncusu Alper Saldıran ve sağlık çalışanları katıldı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapılan provaya, bale eserinde anlatıcı olarak yer alacak tiyatro ve dizi oyuncusu Alper Saldıran ve sağlık çalışanları katıldı.

Saldıran, muhabirine, sanatseverlerle buluşacak eserin salgın döneminde yaşananları kalıcı hale getireceğini söyledi.

Salgında zorlu bir süreç yaşandığını dile getiren Saldıran, "Bu dönemi bale sanatıyla anlatacağız. Yaşanan zorlukları sanatsal bir şekilde sahneye aktaracağız. Ben de bu eserde neler yaşadığımızı anlatacağım. Uzun zaman sonra ilk kez sahneye çıkacağımız için bizler de heyecanlıyız. Sağlık çalışanları da ilk kez sahneye çıkacaklar, onlar da en az bizim kadar heyecanlı." dedi.

Saldıran, eserin sağlık çalışanlarının yanı sıra salgın sürecinde zorlu günler yaşayan sanatçılara da ithaf edildiğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan Figen Özen ise geçirdikleri zor günlerin ardında böyle bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sağlık çalışanları olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve bu sürecin devam ettiğini kaydeden Özen, "Bu proje biraz olsun bizlere moral oldu ve sahnede olmak çok iyi geldi. Bize ithaf edilmiş bir eserde yer almaktan da ayrıca gurur duyduk." diye konuştu.

Eserin koreograflarında Volkan Ersoy da dünya prömiyeri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Eser, internet üzerinden canlı yayın prömiyer tekniği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve birçok ulusal televizyon kanalı üzerinden 1 Ağustos saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm Türkiye ve dünyadaki sanatseverlerin evine ulaşacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük İlham Aliyev Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Alper Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 salgınının zorlu sürecini sahneye taşıyacak 'Pandemic' dünya prömiyerine hazır - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 18:13:25. #1.15#

title