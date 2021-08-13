Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı artıyor
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Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı artıyor

Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı artıyor
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Isparta'nın risk kategorisinde "mavi" iller arasına geçtiğini belirtti.

Isparta'da ilk doz aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını aktaran Koca, "Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi." ifadesini kullandı.

Koca, Malatya'da ise 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üstüne çıktığını belirterek, bu kentin Kovid-19 Risk Haritası'nda renginin artık turuncu yerine sarı olduğunu açıkladı.

Siirt ve Iğdır, turuncu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siirt ve Iğdır'ın "çok yüksek" risk seviyesinden, "yüksek" risk seviyesine indiğini de bildirdi.

Koca, "Siirt ve Iğdır, yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Siirt ve Iğdır turuncu iller arasında." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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