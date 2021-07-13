Kovid-19 nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı
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Kovid-19 nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı

Kovid-19 nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, ilk seferine Kars Garı'nda düzenlenen törenle başladı.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti.

Doğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi.

Hareket memuru şapkasını takan Doğu, hareket diskiyle ilk treni el sallayarak uğurladı.

Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.

Kovid-19 nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı
Kovid-19 nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı
Kovid-19 nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı
Kovid-19 nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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Kovid-19 nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı - Haberler
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