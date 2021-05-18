Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 718 bin 508'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 718 bin 508'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 301 bin 338, ikinci doz aşı 11 milyon 417 bin 170 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 718 bin 508 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 592 bin 566, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 809 bin 777 toplamda 4 milyon 402 bin 343, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 234 bin 705, ikinci doz aşı sayısı 924 bin 976 toplamda 2 milyon 159 bin 681, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 32 bin 483, ikinci doz aşı sayısı 789 bin 613 toplamda 1 milyon 822 bin 96 doz olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mustafa Sarıgül
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 20:26:51. #1.13#

title