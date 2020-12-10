"Kovid-19 ile mücadelenin kahramanları" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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"Kovid-19 ile mücadelenin kahramanları" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:08

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta görev alan acil servis çalışanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta görev alan acil servis çalışanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan ve Kovid-19 ile mücadelede fedekarca çalışan sağlıkçılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

NKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Şahin ile acil tıp asistanları Murat Hatipoğlu, Mehmetcan Efe Kırca ve Elif Yeniay, 3 kategorideki fotoğraflar için oy kullandı.

Sağlıkçılar, "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

"Kovid-19 savaşçıları" fotoğrafların hepsini çok beğendiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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