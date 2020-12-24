KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım"

24.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:06
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle büyük sağlık sıkıntıları yaşadığını, öleceğini düşündüğünü ve 54 yıllık hayatının gözünün önünden geçtiğini söyledi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle büyük sağlık sıkıntıları yaşadığını, öleceğini düşündüğünü ve 54 yıllık hayatının gözünün önünden geçtiğini söyledi.

Bir süre önce düzenlenen programa katılmak için İstanbul'a giden ve yakınlarından birinin koronavirüse yakalanması sonrasında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz, 10 gün hastanede, 4 gün ise evde tedavi görerek sağlığına kavuştu.

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Yılmaz, tedbiren test yaptırdığını belirterek, kendisiyle birlikte farklı evlerde yaşamalarına rağmen annesinin, babasının ve biri yüzde 96 engelli 3 kardeşinin daha testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Yılmaz, ilk 3 gün herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

"Şu anda bile göğüs kısmında ağrı hissediyorum"

Hastalığın başında ufak tefek kırgınlık yaşadığını, daha sonra ise sağlık durumunun kötüleşmeye başladığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle hastalığın 4-5-6'ncı günlerinde bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım. Vücuduma bir kamçıyla, çubukla vurulur gibiydi. Dişimi sıkıp, dilimi ısırarak feryadı figan etmemek için gayret ettim. İlaçları zamanında kullandım ama bu 3 gün çok ağır geçti. Ölüm böyle bir şey galiba dedim. 54 yıllık ömrüm gözümün önünden geçti. Vücudum parçalanıyor gibi hissettim. İlerleyen günlerde biraz daha rahatladım ve omuzlardaki o ağrı, sırt ve göğüs kısmından aşağı doğru inmeye başladı. Elhamdülillah 10 gün sonra rahatladım. Göğüs kısımlarında şu an bile belirli aralıklarla bir ağrı hissediyorum."

"Ömrümüzün ne kadar değerli olduğunu anladım"

Hastanede yapılan kan tahlili sonrasında tedavisinin evde devam edilmesine karar verildiğini ve 4 gün doktorların rehberliğinde tedavisinin devam ettiğini anlatan Yılmaz, hekimlerin önerdiği ilaçları düzenli kullanarak moral ve motivasyonunu yüksek tutup süreci atlattığını kaydetti.

Sağlıklı geçirilen her dakikanın ne kadar önemli olduğunu anladığını vurgulayan Yılmaz, "Ömrümün ve zamanımın ne kadar değerli olduğunu anladım." dedi.

Yılmaz, herkesi Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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