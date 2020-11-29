KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "15 gün hiç kıpırdamadan yattım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "15 gün hiç kıpırdamadan yattım"

29.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:59

Bilecik'te halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ev hanımı Nurşen Uğural, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Bilecik'te halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ev hanımı Nurşen Uğural, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Gölpazarı ilçesine bağlı bir köyde eşiyle yaşayan Uğural, halsizlik ve eklem ağrılarının artması sonucu gittiği Gölpazarı Devlet Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde izolasyona alındı.

Evde tedavisine başlanan Uğural, 15 günlük mücadele sonunda koronavirüsü yendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Soymaya çalıştığı markette başına turşu kavanozu yiyen gaspçıdan güldüren ifade
Soymaya çalıştığı markette başına turşu kavanozu yiyen gaspçıdan güldüren ifade

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Uğural, şiddetli ağrıları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ağrılardan uyuyamadım, doktora gittim, bana test yaptılar, pozitif çıktı. Nefes alamadım, konuşamadım, yiyemedim, koku ve tat alamadım. Ne yediysem zehir gibi acı geldi.15 gün evde hiç kıpırdamadan yattım, ağrılarım olunca ambulansla hastaneye götürüp serum verdiler."

Umutla iyileşeceği günü beklediğini kaydeden Uğural, "Ailece virüse yakalandık. Çocuklarım da kendi evlerinde karantinaya girdi. 10 gün boyunca hep üst katta tek başıma kaldım, eşimin olduğu kata hiç inmedim. Karantina süresi bitti ama daha dışarı çıkıp kimseyle konuşmadım." ifadelerini kullandı.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Uğural, "Hiç kimse maskesiz dışarı çıkmasın." dedi.

"Ekipler 24 saat yanı başımızdaydı"

Nurşen Uğural'ın eşi mahalle muhtarı Selami Uğural ise köyde taziyeler nedeniyle vakaların arttığını söyledi.

Bunun üzerine mahallenin 15 gün karantinaya alındığını belirten Uğural, şunları kaydetti:

"24 saat jandarma ve sağlık ekipleri yanı başımızdaydı, Allah onlardan razı olsun. Ben de hastaydım ama eşimin durumu ağır olduğu için söyleyemedim. O daha kötü olur diye söyleyemedim. Bu hastalık bel ağrısıyla başladı bende, akşama kadar bizi yataktan kaldırmadı, sürekli uykudaydık. 80 yaşındaki annem, bu hastalığı bizden daha hafif geçirdi, bize o baktı diyebilirim."

Uğural, acılar yaşanmaması için herkesin kurallara uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - '15 gün hiç kıpırdamadan yattım'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - '15 gün hiç kıpırdamadan yattım'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - '15 gün hiç kıpırdamadan yattım'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - '15 gün hiç kıpırdamadan yattım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

İlgili Haberler

Son Dakika | KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen öğretim üyelerinden 'tedbirlere uyun' çağrısı
Son Dakika | KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen öğretim üyelerinden "tedbirlere uyun" çağrısı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hayatınızda olmadığı kadar halsizlik yaşıyorsunuz'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatınızda olmadığı kadar halsizlik yaşıyorsunuz"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR- 'İlk defa ölmekten korktum'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR- "İlk defa ölmekten korktum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Ali Babacan Halife Hafter Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "15 gün hiç kıpırdamadan yattım" - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 11:59:23. #1.15#
title