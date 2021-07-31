Kovid-19 döneminde fabrikada toplanan mavi kapaklarla engellilere akülü tekerlekli sandalye alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 döneminde fabrikada toplanan mavi kapaklarla engellilere akülü tekerlekli sandalye alınacak

Kovid-19 döneminde fabrikada toplanan mavi kapaklarla engellilere akülü tekerlekli sandalye alınacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği'nin başlattığı kampanya kapsamında bir fabrikada toplanan mavi kapaklarla akülü tekerlekli sandalye alınarak engellilere hibe edilecek.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği'nin başlattığı kampanya kapsamında bir fabrikada toplanan mavi kapaklarla akülü tekerlekli sandalye alınarak engellilere hibe edilecek.

Dernek Başkanı Yasin Yavuz, AA muhabirine, Kırşehir Belediyesi iş birliğinde mavi kapak kampanyası başlatarak uygulamaya başladıklarını ifade etti.

Kentteki Çemaş Döküm Sanayi AŞ'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde toplanan yaklaşık 400 kiloluk mavi kapağı teslim aldıklarını belirten Yavuz, duyarlılıklarından dolayı fabrika yöneticilerine teşekkür etti.

Torbalarla mavi kapakları teslim aldıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Belediye iş birliğinde başlattığımız mavi kapak kampanyasını sosyal medya hesaplarımızdan ve derneğimizin resmi internet sitesinden ilan ettik. Geçen sürede birçok kişi ve kurum yardımcı oldu. Daha önce topladığımız mavi kapaklarla bir engellimize tekerlekli sandalye alarak teslim ettik. ÇEMAŞ yöneticileri bize ulaşarak pandemi döneminde başladıkları pet şişe kullanımında topladıkları mavi kapakları vermek istediklerini söylediler. Biz de 15 torba olan yaklaşık 400 kiloluk mavi kapakları teslim aldık."

Yavuz, bu fabrika ile farklı kişi ve kurumlardan temin edecekleri mavi kapaklarla engellilere akülü tekerlekli sandalye alarak hediye edeceklerini kaydetti.

Kovid-19 döneminde fabrikada toplanan mavi kapaklarla engellilere akülü tekerlekli sandalye alınacak
Kovid-19 döneminde fabrikada toplanan mavi kapaklarla engellilere akülü tekerlekli sandalye alınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Ecem Güzel Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 döneminde fabrikada toplanan mavi kapaklarla engellilere akülü tekerlekli sandalye alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:32:21. #1.16#

title