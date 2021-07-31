Kovid-19 döneminde fabrikada toplanan mavi kapaklarla engellilere akülü tekerlekli sandalye alınacak

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği'nin başlattığı kampanya kapsamında bir fabrikada toplanan mavi kapaklarla akülü tekerlekli sandalye alınarak engellilere hibe edilecek.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği'nin başlattığı kampanya kapsamında bir fabrikada toplanan mavi kapaklarla akülü tekerlekli sandalye alınarak engellilere hibe edilecek.

Dernek Başkanı Yasin Yavuz, AA muhabirine, Kırşehir Belediyesi iş birliğinde mavi kapak kampanyası başlatarak uygulamaya başladıklarını ifade etti.

Kentteki Çemaş Döküm Sanayi AŞ'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde toplanan yaklaşık 400 kiloluk mavi kapağı teslim aldıklarını belirten Yavuz, duyarlılıklarından dolayı fabrika yöneticilerine teşekkür etti.

Torbalarla mavi kapakları teslim aldıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Belediye iş birliğinde başlattığımız mavi kapak kampanyasını sosyal medya hesaplarımızdan ve derneğimizin resmi internet sitesinden ilan ettik. Geçen sürede birçok kişi ve kurum yardımcı oldu. Daha önce topladığımız mavi kapaklarla bir engellimize tekerlekli sandalye alarak teslim ettik. ÇEMAŞ yöneticileri bize ulaşarak pandemi döneminde başladıkları pet şişe kullanımında topladıkları mavi kapakları vermek istediklerini söylediler. Biz de 15 torba olan yaklaşık 400 kiloluk mavi kapakları teslim aldık."

Yavuz, bu fabrika ile farklı kişi ve kurumlardan temin edecekleri mavi kapaklarla engellilere akülü tekerlekli sandalye alarak hediye edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız