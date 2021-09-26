Kovid-19 aşısı karşıtları başkentte miting düzenledi - Haberler
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Kovid-19 aşısı karşıtları başkentte miting düzenledi

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Kovid-19 aşısı karşıtları başkentte miting düzenledi

Başkentte toplanan Kovid-19 aşısı karşıtları, salgınla mücadele kapsamında uygulanan aşıları ve PCR testlerini protesto etti.

Başkentte toplanan Kovid-19 aşısı karşıtları, salgınla mücadele kapsamında uygulanan aşıları ve PCR testlerini protesto etti.

Aşı karşıtları tarafından Çankaya ilçesindeki Anıtpark'ta miting düzenlendi.

Miting alanına gelenlerin bir kısmı, HES kodu göstermelerini ve maske takmalarını isteyen güvenlik güçlerine tepki gösterdi.

Alanda maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uyulmazken, sık sık aşı karşıtı sloganlar atıldı. Mitingde konuşanlar hem Kovid-19 aşılarının hem de PCR testlerinin yapılmasının gereksiz olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, miting için toplanan kalabalık, haber yapmak için alanda bulunan basın mensuplarına da tepki gösterdi.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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