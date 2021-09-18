Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler, HES uygulamasından görülebilecek - Haberler
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Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler, HES uygulamasından görülebilecek

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler, HES uygulamasından görülebilecek

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına, Kovid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi.

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar ( Hes ) uygulamasına, Kovid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi.

Bakanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Riskli veya risksiz durumu tek tuşla görüntülenebilecek

HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.

Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler, HES uygulamasından görülebilecek - Haberler
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