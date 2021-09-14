GAZİANTEP - Kovid-19 aşı sürecini tamamlamayan hemşire pişmanlık yaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Kovid-19 aşı sürecini tamamlamayan hemşire pişmanlık yaşıyor

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, aşı sürecini tamamlamayıp Kovid-19'a yakalanan hemşire Zeynep Özdemir, hastanede tedavi görürken aşı çağrısı yaptı.

Gaziantep'te, aşı sürecini tamamlamayıp Kovid-19'a yakalanan hemşire Zeynep Özdemir, hastanede tedavi görürken aşı çağrısı yaptı.

Kentte, ağırlıklı olarak Kovid-19 tedavisine ayrılan Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda Göğüs Hastalıkları Servisinde tedavi gören Kovid-19 hastaları şifa bekliyor.

Servisteki hastaların büyük bölümünü ise aşı olmayan veya aşısını tamamlamayanlar oluşturuyor. Bu hastalardan biri de hemşire Zeynep Özdemir (23). İki doz Sinovac aşısını yapan ancak tanımlanmasına rağmen 3. dozu yaptırmayıp aşı sürecini yarıda bırakan Özdemir, hastalığa yakalandıktan sonra pişmanlık yaşadı.

Özdemir, AA muhabirine, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda hemşire olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7 ay boyunca hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yaptığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Servisteki ilk nöbetimde Kovid-19'a yakalandım. İki Sinovac aşısını yaptırdım ama üçüncü aşımı yaptıramadım. Yoğun çalışma temposundan dolayı vakit bulup aşımı yaptıramadım. Belki de yoğunluk nedeniyle zaman ayıramadığımı düşünüyordum. Bu arada Delta varyantlıyım. Hastanede şu an tedavi görüyorum. Gerçekten aşı çok önemli. Ben üçüncü aşımı olmuş olsaydım belki de Kovid-19'a yakalanmazdım."

Hastalığın etkilerinden de bahseden Özdemir, "Sabah kalktığımda boğazım çok ağrıyordu. Şiddetli eklem ağrılarım vardı. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Halsizlik ve mide bulantısı oluştu. Bunun için de herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Şu an biraz daha iyiyim. Bugün hastanede üçüncü günüm." ifadelerini kullandı.

"Bir süre daha ailemden uzakta olacağım"

İnsanların aşı olmaktan korkmaması gerektiğini ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız aşı olduktan sonra ileride yan etkilerinin olacağından tedirgin. Bence sevdiklerimin olmadığı bir dünyada benim de yaşamamın bir anlamı yok. Aşı olduktan sonra evde bir iki gün dinlenmemiz gerekiyor. Mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Yoksa bu iş uzayıp gidecektir. Şu an ailemden uzaktayım. Bir süre daha ailemden uzakta olacağım."

GAZİANTEP - Kovid-19 aşı sürecini tamamlamayan hemşire pişmanlık yaşıyor

GAZİANTEP - Kovid-19 aşı sürecini tamamlamayan hemşire pişmanlık yaşıyor

GAZİANTEP - Kovid-19 aşı sürecini tamamlamayan hemşire pişmanlık yaşıyor

GAZİANTEP - Kovid-19 aşı sürecini tamamlamayan hemşire pişmanlık yaşıyor
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

 CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Gökhan Çıra Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Ünal Karaman Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GAZİANTEP - Kovid-19 aşı sürecini tamamlamayan hemşire pişmanlık yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:46:34. #1.12#