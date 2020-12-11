Kovid-19, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karbon emisyonlarında en yüksek yıllık düşüşü sağladı
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Kovid-19, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karbon emisyonlarında en yüksek yıllık düşüşü sağladı

11.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:00
Kovid-19, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karbon emisyonlarında en yüksek yıllık düşüşü sağladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya çapında alınan önlemler, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karbon emisyonlarında en yüksek yıllık düşüşün yaşanmasını sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya çapında alınan önlemler, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karbon emisyonlarında en yüksek yıllık düşüşün yaşanmasını sağladı.

BBC'nin haberine göre, 2020 karbon emisyonu ölçümleriyle ilgili araştırma, Küresel Karbon Projesi ekibince yürütüldü.

Araştırma, 2020'de karbon emisyonlarının yüzde 7 oranında, bir diğer deyişle 2,4 milyar ton düştüğünü ortaya koydu.

Bu oranın, salgın nedeniyle sıkı önlemlerin alındığı Avrupa ve ABD'de yüzde 12 civarında olduğu, şubat ve martta karbon emisyonlarında büyük düşüş yaşanan Çin'de ise emisyonların 2020 sonuna doğru 2019 seviyesine yaklaştığı görüldü.

Yıllık karbon emisyonlarının en son 2. Dünya Savaşı sonunda yaklaşık 1 milyar, 2009'daki küresel ekonomik durgunluk sırasında da yarım milyar ton düştüğüne işaret edildi.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, emisyonların 2021'de yeniden yükselişe geçeceği konusunda hemfikirken, Paris İklim Anlaşması uyarınca gelecek 10 yılda her sene emisyonların 2 milyar tona kadar azaltılmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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