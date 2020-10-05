Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde başında kovboy şapkası olan bir şahıs, atıyla birlikte suya girdi. Çevrede çok sayıda vatandaşın bulunmasını umursamayan şahıs, atını denize doğru sürmeye devam ederken, o anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Antalya'da kovboy şapkalı bir kişi, atıyla dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne indi. Gizemli kovboyun atını denize doğru sürmesi, sahilde bulunanları ve denize girenleri şaşırttı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde başında kovboy şapkası bulunan bir kişi, üzerine bindiği atıyla sahile geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, atını denize doğru sürdü. Atın ayakları suya girerken çevredeki vatandaşlar şaşırdı. Cep telefonuyla o anları kaydeden bir vatandaş, "Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN