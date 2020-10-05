Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı
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Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı

05.10.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:13

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde başında kovboy şapkası olan bir şahıs, atıyla birlikte suya girdi. Çevrede çok sayıda vatandaşın bulunmasını umursamayan şahıs, atını denize doğru sürmeye devam ederken, o anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Antalya'da kovboy şapkalı bir kişi, atıyla dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne indi. Gizemli kovboyun atını denize doğru sürmesi, sahilde bulunanları ve denize girenleri şaşırttı.

Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde başında kovboy şapkası bulunan bir kişi, üzerine bindiği atıyla sahile geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, atını denize doğru sürdü. Atın ayakları suya girerken çevredeki vatandaşlar şaşırdı. Cep telefonuyla o anları kaydeden bir vatandaş, "Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi" dedi.

Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı
Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları (3)
6.FİLO: Yarında Atın intikamı haberini okuruz inşallah :)
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ÜÇNOKTA: o bir zaman yolcusu, geçit kapısını arıyor.
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FAYANSCİ APTİ: Dayi John Wayne yi fazla izlemis, bosu bosuna demiyoruz, cocuklariniza televizyon izletmeyin diye, 70 yasinda ki Kovboy Necati Dayi böyle yapiyorsa, 7 yasinda ki miniklerimiz neler yapmaz
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