Kovan Filmi
Kovan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kovan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün filmlerden olan Kovan filmi, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema perdesine yansıtıyor.
Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Eylem Kaftan
Senaryo: Eylem Kaftan
Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu, Dizem Kaftan, Şennur Nogaylar, Ömer Akdemir
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Kovan
Yapımcı Firma: Caba Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 93 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.05.2020
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