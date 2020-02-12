12.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:58

İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün filmlerden olan Kovan filmi, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema perdesine yansıtıyor.

Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Eylem Kaftan

Senaryo: Eylem Kaftan

Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu, Dizem Kaftan, Şennur Nogaylar, Ömer Akdemir

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Kovan

Yapımcı Firma: Caba Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 93 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com