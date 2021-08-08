Kovalamacayla yakalandı, 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı
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Kovalamacayla yakalandı, 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı

Kovalamacayla yakalandı, 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi Alican A.'nın (24) 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi Alican A.'nın (24) 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Metal Sanayi 1. Cadde'de meydana geldi. Bölgedeki bir dükkandaki bisikleti alan Alican A., esnaf tarafından yakalandı. Yaşanan gerginlikten faydalanan Alican A., bisiklete binip kaçtı. Bunun üzerine bölgedekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sanayi içindeki kovalamaca sonunda şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Alican A.'nın, Yalova ve Bursa'da 10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Emniyete götürülen Alican A.'nın işlemleri sürüyor.


Kovalamacayla yakalandı, 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı
Kovalamacayla yakalandı, 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı
Kovalamacayla yakalandı, 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı
Kovalamacayla yakalandı, 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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